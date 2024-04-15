Previsioni meteo per martedi 16 aprile

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/04/2024 - 15:10



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con nuvolosità alternata a schiarite ma senza fenomeni di rilievo associati. Nessuna variazione in serata e nottata. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata ancora tempo asciutto con addensamenti in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con precipitazioni sparse sulle regioni di nord-est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, quota neve in brusco calo sulle Alpi Giulie fin verso i 700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo tra Romagna e Triveneto. Sereno sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio nessun cambiamento previsto. In serata ancora velature in transito ovunque, cieli irregolarmente coperti tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse sulla Sicilia centro-occidentale, sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio qualche pioggia attesa anche tra Campania, Basilicata e Puglia, tempo invariato altrove. In serata atteso maltempo diffuso al meridione, salvo ampi spazi di sereno sulla Sardegna.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

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