Previsioni meteo per martedi 13 gennaio

Nuvole e schiarite su Viterbo e Lazio, tempo stabile e temperature in lieve aumento

12/01/2026 - 11:31



VITERBO - Giornata all’insegna della variabilità su Viterbo e sul Lazio.

Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati sia al mattino che al pomeriggio. In serata a nottata nessuna variazione di rilievo con qualche addensamento in più in transito ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +10°C.

Lazio

Nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutta la regione nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e in nottata qualche addensamento più consistente in transito ma sempre con tempo stabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nubi compatte su tutti i settori con deboli piogge tra Liguria e coste del Friuli. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti ovunque.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata condizioni meteo ancora stabili con cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con velature in transito tra Molise e Campania. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità ovunque.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.