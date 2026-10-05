Previsioni meteo per martedì 6 ottobre

Temperature comprese tra +14°C e +23°C

05/10/2026 - 15:00



Viterbo

Condizioni di tempo instabile al mattino con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi, fenomeni in attenuazione nel pomeriggio. In serata e nottata tempo più asciutto ma con molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +14°C e +23°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile al mattino su tutta la regione con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi. Nel pomeriggio ancora fenomeni su coste e zone meridionali, migliora altrove. Più asciutto in serata e nottata ma sempre con molte nuvole in transito.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino piogge deboli sul Piemonte, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio temporali sparsi sulla Liguria e sulle Alpi, in particolare su Trentino-Alto Adige; addensamenti con fenomeni isolati su Lombardia ed Emilia-Romagna; poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche residuo piovasco sul Piemonte.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi ovunque, con piogge deboli su Lazio e Abruzzo e addensamenti compatti sulle Marche. Al pomeriggio temporali localizzati sul Lazio con fenomeni sparsi fino all'Abruzzo; variabilità asciutta su Toscana e Umbria, in miglioramento in serata con nuvolosità persistente su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo in prevalenza stabile salvo temporali diffusi sulla Sardegna. Al pomeriggio variabilità in aumento su Campania e Molise, asciutto altrove; in serata piogge deboli in sconfinamento sulle zone interne di Campania e Molise, tempo stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in rialzo ovunque; massime in generale diminuzione.