Viterbo
Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in aumento. Temperature comprese tra +13°C e +29°C.
Domenica. Tempo instabile nel corso della giornata con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio associata a piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche a carattere di temporale. Migliora ovunque dalla serata. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.
Lazio
Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione ma con nuvolosità in aumento dai settori occidentali.
Domenica. Nuvolosità in transito al mattino su tutta la regione con piogge sparse sui settori centro-settentrionali. Nel corso del pomeriggio instabilità in estensione con precipitazioni possibili su tutti i settori. Migliora ovunque a partire dalla serata.
NAZIONALE
AL NORD
Condizioni di tempo per lo più asciutto al mattino al Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento entro il pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori alpini. Tra la serata e la notte fenomeni in sconfinamento sulla Pianura Padana, specie tra Piemonte e Lombardia.
AL CENTRO
Cieli sereni al mattino sulle regioni centrali. Al pomeriggio nuvolosità cumuliforme in aumento sulle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata ancora tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e nubi in arrivo da ovest sui settori tirrenici.
AL SUD E SULLE ISOLE
Tempo per lo più stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo l'Appennino. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con ampie schiarite, salvo nuvolosità in aumento sulla Sardegna con locali piovaschi.
Temperature minime stabili o in generale lieve rialzo, massime in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e stabili o in calo al Nord.
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