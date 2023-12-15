Previsioni meteo per il week-end

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/12/2023 - 12:26



Viterbo

Sabato: Tempo stabile durante la giornata con sole prevalente sia al mattino che nelle ore pomeridiane. In serata non sono previste variazioni con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +4°C e +9°C.

Domenica: Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature comprese tra +2°C e +11°C.

Lazio

Sabato: Giornata all'insegna del bel tempo con sole prevalente su tutta la regione sia al mattino che nelle ore pomeridiane. In serata non sono attese variazioni con prevalenza di cieli sereni.

Domenica: Tempo stabile nella giornata con cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosità.

NAZIONALE

AL NORD

Giornata all'insegna della stabilità con tempo asciutto su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. In serata e in nottata non sono previste variazioni con cieli sereni e nebbie, foschie ed addensamenti in Val Padana, specie lungo il corso del Po.

AL CENTRO

Al mattino sole prevalente sulle regioni del versante tirrenico, addensamenti nuvolosi invece tra Marche e Abruzzo con locali fenomeni, nevosi fino a quote collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo. In serata fenomeni in esaurimento anche sulle regioni adriatiche, ancora sereno sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molta nuvolosità in transito ma con piogge solo sulla Puglia e lungo la dorsale appenninica con neve oltre i 600-1000 metri, locali fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento ma con ancora addensamenti nelle zone interne.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.

www.centrometeoitaliano.it