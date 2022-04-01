Previsioni meteo per il week-end

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

01/04/2022 - 12:24



Viterbo

Sabato. Instabilità diffusa nel corso della giornata con precipitazioni nel corso della giornata, nevose oltre i 400-600 metri di quota; tempo instabile anche in serata, quota neve fino a 600metri. Temperature comprese tra +3°C e +8°C.

Domenica. Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine, instabilità in aumento al pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi. Il tempo tornerà stabile in serata. Temperature comprese tra +2°C e +13°C.

Lazio

Sabato. Tempo instabile su tutto il Lazio con piogge al mattino e temporali estesi nelle ore pomeridiane, neve fino a 400-600 metri di quota; nelle ore serali non si attendono miglioramenti.

Domenica. Tempo generalmente stabile in mattinata con ampi spazi di sereno su gran parte della regione, locali fenomeni sul Basso Lazio; instabilità in aumento al pomeriggio con piogge sulla costa, temporali sparsi altrove e neve oltre i 1100 metri in Appennino. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

AL NORD

Nuvolosità compatta al mattino con piogge sparse su Alpi e Prealpi, con neve fino a quote collinari; possibili temporali sulla Liguria. Al pomeriggio attese ancora precipitazioni a carattere nevoso su Alpi e Appennino settentrionale. In serata tempo in miglioramento con molte nubi in transito, ma senza fenomeni associati. Neve dai 700-1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino instabilità sui versanti Tirrenici con fenomeni temporaleschi sulla Toscana e nevicate a quote collinari; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora precipitazioni a carattere nevoso dai 600-700 metri di quota; asciutto sulle regioni Adriatiche. In serata residue piogge sul Lazio, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile su Campania, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori; fenomeni più intensi attesi sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo, con tempo più asciutto su Molise e Puglia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità diffusa; neve in calo fino a quote collinari.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

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