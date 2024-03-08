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Previsioni meteo per il week end su Viterbo
Nuvoloso con possibilità di precipitazioni
08/03/2024 - 14:24

Viterbo

Sabato. Molte nuvole al mattino con possibilità di residue precipitazioni associate. Più asciutto tra pomeriggio e sera con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

 

Domenica. Cieli nuvolosi fin dal mattino con possibilità di deboli precipitazioni sparse. Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali anche intensi. Temperature comprese tra +6°C e +12°C.

Lazio

Sabato. Molte nuvole al mattino con piogge e temporali sparsi specie sui settori centro-meridionali della regione. Graduale miglioramento dal pomeriggio e tempo per lo più asciutto ovunque in serata ma sempre con nuvolosità in transito. Neve oltre i 1700 metri.

Domenica. Cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione con deboli fenomeni sparsi, specie sui settori occidentali. Peggiora tra pomeriggio e sera con acquazzoni e temporali sparsi su gran parte della regione, localmente anche intensi. 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 700-900 metri. Al pomeriggio residui fenomeni lungo l'arco alpino con quota neve in rialzo sui 1000-1200 metri, nuvoloso ma con tempo asciutto sul resto del Nord. In serata e in nottata peggiora prima al Nord-Ovest e poi su tutto il settentrione. Neve fino a 800-1000 metri sulle Alpi e 1400-1500 metri in Appennino.

 

AL CENTRO

 

Al mattino nubi sparse su tutti i settori con precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, neve oltre i 1600-1700 metri. Al pomeriggio tempo in miglioramento con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo residui fenomeni. In serata tempo asciutto ovunque con nuvolosità in progressivo aumento; peggiora nella notte in Toscana con precipitazioni sparse.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto su Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio residui fenomeni tra Campania, Basilicata e Puglia, ampie schiarite altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi; peggiora nella notte sulla Sardegna.

 

Temperature minime in generale rialzo; massime stazionarie o in lieve aumento.




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