Previsioni meteo per il week end 8/9 Gennaio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

07/01/2022 - 11:50



Viterbo

Sabato. Sole prevalente al mattino e poi anche nelle ore pomeridiane; in serata si confermano le condizioni di stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra -1°C e +6°C.

Domenica. Tempo asciutto al mattino con cieli generalmente nuvolosi, piogge attese al pomeriggio. In serata il tempo sarà asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra -1°C e +5°C.

Lazio

Sabato. Locali addensamenti in mattinata sul Basso Lazio, ampi spazi di sereno altrove; per la restante parte della giornata il tempo si manterrà asciutto con sole prevalente al pomeriggio e cieli sereni anche nelle ore serali su tutto il territorio.

Domenica. Molte nubi compatte in mattinata su tutto il territorio, peggiora nel pomeriggio con piogge diffuse e neve fino a quote alto-collinari in Appennino. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali.

Umbria

Sabato. Giornata di bel tempo con ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori; per la restante parte della giornata il tempo si manterrà asciutto con sole prevalente al pomeriggio e cieli sereni anche nelle ore serali su tutto il territorio.

Domenica. Piogge diffuse in mattinata e poi anche nel pomeriggio su tutto il territorio, nevicate fino a quote collinari. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi con cieli sempre meno nuvolosi.

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AL NORD

Stabilità diffusa al mattino con qualche addensamento sui settori prealpini ed alpini, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi. Isolate nevicate sulle Alpi occidentali a quote collinari.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche velatura in transito a partire dalla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al mattino con piogge e acquazzoni su Basilicata, Puglia, Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio insistono le precipitazioni, ma con fenomeni più esigui, più asciutto su Campania e Molise. In serata atteso un graduale miglioramento, con residue piogge tra Salento e stretto di Messina; variabilità asciutta altrove. Neve fino a quote montane.

Temperature minime e massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva dei valori massimi al nord Italia.