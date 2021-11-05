Previsioni meteo per il week end 6/7 Novembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

05/11/2021 - 13:26



Viterbo

Sabato. Tempo asciutto in mattinata con nuvolosità variabile, piogge in arrivo nelle ore pomeridiane; in serata le precipitazioni persisteranno su tutto il territorio. Temperature comprese tra +9°C e +16°C.

Domenica. Tempo asciutto in mattinata con nubi compatte; al pomeriggio si attendono piogge diffuse che tenderanno ad esaurirsi nelle ore serali. Temperature comprese tra +9°C e +15°C.

Lazio

Sabato. Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio, più asciutto in mattinata sull'Alto Lazio; nessun miglioramento atteso in serata

Domenica. Locali piogge al mattino sulla costa, asciutto altrove con molte nubi compatte; nelle ore pomeridiane i fenomeni si estenderanno su tutti i settori per poi esaurirsi nelle ore serali.

AL NORD

Stabile al mattino con nuvolosità irregolare e qualche pioggia sulla Liguria, maggiori aperture sull'arco Alpino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora precipitazioni sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche pioggia tra Liguria e Triveneto.

AL CENTRO

Cieli molti nuvolosi con piogge sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio ancora cieli coperti sulle regioni centrali, con piogge insistenti sulle medesime zone. In serata sono attese isolate piogge sulle coste della Toscana, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutti i settori, con qualche pioggia tra Sardegna e coste della Campania. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su Calabria e Sicilia, altrove non sono previste particolari variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con qualche pioggia tra Isole Maggiori e coste Campane.

Temperature minime stazionarie e massime in generale aumento da nord a sud.