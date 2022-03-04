Previsioni meteo per il week end 5/6 Marzo

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/03/2022 - 12:30



Viterbo

Sabato. Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino e poi anche nel corso del pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto. Temperature comprese tra +1°C e +9°C.

Domenica. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli sereni. Temperature comprese tra -1°C e +8°C.

Lazio

Sabato. Tempo asciutto nella giornata con locali addensamenti sui settori centro meridionali del Lazio, maggiori aperture altrove; in serata non si attendono variazioni, il tempo si manterrà stabile su tutto il territorio.

Domenica. Condizioni di tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su gran parte del Lazio, nevicate al pomeriggio fino a 600-800 metri di quota in Appennino. Residue nevicate in serata sui medesimi settori, altrove non sono previste variazioni.

AL NORD

Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con precipitazioni sulle Alpi occidentali e neve oltre i 300 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino isolati fenomeni in Abruzzo con neve a quote collinari, asciutto altrove con ampi spazi di sereno tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con nuvolosità tra Marche, Abruzzo e Basso Lazio, soleggiato altrove. In serata locali fenomeni in Appennino con neve fino a 200-300 metri.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve oltre i 500-900 metri, asciutto in Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con forte maltempo sugli stessi settori. In serata ancora precipitazioni sparse sulle regioni Peninsulari con neve oltre i 600-1000 metri, più asciutto sulle Isole Maggiori.

Temperature minime stabili o in lieve calo sulle regioni Peninsulari e in lieve aumento sulle Isole Maggiori; massime in generale diminuzione.