Previsioni meteo per il week end 5/6 Febbraio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/02/2022 - 09:47



Viterbo

Sabato – Tempo in prevalenza asciutto sia al mattino che al pomeriggio ma con molte nuvole anche compatte in transito. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne. Temperature comprese tra +5°C e +10°C.

Domenica – Tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte quando non si escludono deboli pioviggini. Temperature comprese tra +3°C e +13°C.

Lazio

Sabato – Molte nuvole al mattino anche compatte con possibilità di deboli piogge specie sui settori costieri. Tempo in prevalenza asciutto in serata e nottata ma con cieli nuvolosi su gran parte della regione.

Domenica – Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli che si presenteranno sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento tra la sera e la notte con deboli piogge possibili sulle zone interne.

Nazionale

Nuvolosità compatta al mattino specie lungo la Pianura Padana, con sporadiche pioviggini; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio assenza di nuvolosità sui settori alpini, asciutto altrove con nubi irregolari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli coperti sui settori pianeggianti. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino con isolate piogge tra Lazio e Marche. Al pomeriggio attese deboli nevicate tra Lazio e Abruzzo oltre i 1500 metri, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui versanti adriatici; neve fin verso i 1600-1700 metri in Appennino. Tempo stabile al mattino con nuvolosità alta in transito; deboli piogge solo sulla Puglia. Al pomeriggio addensamenti più consistenti specie sulle regioni peninsulari, ma sempre con tempo asciutto. In serata maltempo in arrivo, con piogge tra Molise, Puglia e versanti Tirrenici della Calabria; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime stabili o in lieve calo al nord ed in rialzo al centro-sud. Massime in calo al centro e su Sardegna, in rialzo altrove.