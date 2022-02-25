Previsioni meteo per il week end 26/27 Febbraio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/02/2022 - 11:40



Viterbo

Sabato. Tempo prevalentemente stabile con nubi sparse nelle ore diurne su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +1°C e +7°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con molte nubi a tratti anche compatte al mattino e al pomeriggio; in serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra 0°C e +8°C.

Lazio

Sabato. Tempo instabile nella giornata con temporali sul basso Lazio e piogge diffuse altrove, neve oltre i 400-600 metri sui rilievi; al pomeriggio i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su gran parte del territorio salvo residue piogge sui settori meridionali. Tempo asciutto in serata con cieli generalmente poco nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nella giornata con molte nubi compatte su gran parte della regione al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno sulle coste e sui settori interni.

AL NORD

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati, con isolate nevicate a quote basso-collinari su Alpi e Romagna. Al pomeriggio avremo tempo del tutto asciutto con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa su tutti i settori; non sono previste variazioni nella notte.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e nevicate a quote collinari, sereno sulla Toscana. Al pomeriggio insistono i fenomeni su Abruzzo e basso Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull'Abruzzo con neve fino a 300-400 metri, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo al mattino tra Campania e Molise con neve fino a quote collinari, tempo asciutto altrove con nuvolosità irregolare in transito. Al pomeriggio piogge in estensione sulle regioni peninsulari, con ancora nevicate fino a 500-800 metri. In serata precipitazioni in intensificazione, con fenomeni nevosi fino a 500-600 metri; sereno sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-nord, in aumento al meridione; massime in generale diminuzione.