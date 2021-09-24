Previsioni meteo per il week end 25/26 Settembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/09/2021 - 11:17



Viterbo

Sabato. Cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +28°C.

Domenica. Poco nuvoloso al mattino, nubi più compatte nelle ore pomeridiane sempre con tempo asciutto. In serata il tempo si manterrà stabile. Peggiora in nottata. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Lazio

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con ampi spazi di sereno al mattino sul Basso Lazio, qualche nube altrove. Al pomeriggio e nelle ore serali il tempo si manterrà stabile con cieli generalmente poco nuvolosi.

Domenica. Condizioni di tempo stabile nella giornata con nubi sparse in mattinata in generale aumento al pomeriggio; asciutto nelle ore serali sempre con molte nubi irregolari. Peggioramento in arrivo nelle ore notturne.

AL NORD

Al mattino temporali e nubifragi sulla Liguria e piogge sparse tra Piemonte e Lombardia; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora forti piogge sui medesimi settori, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso, con molte precipitazioni ancora sulla Liguria di Levante.

AL CENTRO

Giornata in compagnia di molte nubi: al mattino attese precipitazioni sull'alta Toscana, altrove i cieli risulteranno poco nuvolosi. Al pomeriggio piogge sparse sulla Toscana, con fenomeni più intensi sui settori settentrionali; variabilità asciutta altrove. In serata insiste il maltempo sulle medesime regioni, tempo asciutto altrove con ancora cieli coperti.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino con cieli soleggiati sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia; nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Al pomeriggio cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutte le regioni, locali schiarite sulla Puglia. In serata condizioni di tempo asciutto con molte velature in transito. Nessuna variazione attesa nella notte.

Temperature minime in generale rialzo; massime stabili o in calo al nord; in aumento altrove.