Previsioni meteo per il week end 25/26 Dicembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

24/12/2021 - 11:02



Viterbo

Sabato. Instabilità diffusa con precipitazioni al mattino via via più intense nelle ore pomeridiane; in serata il tempo sarà instabile con piogge sparse. Temperature comprese tra +11°C e +12°C.

Domenica. Tempo generalmente instabile con piogge estese sia in mattinata sia nel pomeriggio; in serata non si attendono variazioni. Temperature comprese tra +10°C e +11°C.

Lazio

Sabato.Tempo instabile nel corso della giornata con piogge diffuse in mattinata su tutto il territorio, fenomeni molto intensi al pomeriggio con temporali sul viterbese. Piogge attese anche in serata specie nelle zone interne del Lazio.

Domenica.Piogge al mattino sulle coste e sulle zone interne; peggioramento atteso al pomeriggio con fenomeni molto intensi su tutto il territorio e neve ad alta quota in Appennino. Temporali in serata sulle coste, quota neve intorno ai 1700-1800 metri.

AL NORD

Maltempo al mattino con fenomeni intensi su Liguria e Appennino settentrionale, più asciutto con molte nubi sulle Alpi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con precipitazioni sparse sui medesimi settori. In serata tempo più asciutto con nuvolosità compatta e residue precipitazioni tra Liguria e Friuli

AL CENTRO

Temporali e nubifragi al mattino sulla Toscana, piogge sparse su Lazio e Umbria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio fenomeni intensi in estensione ad Umbria e Lazio, asciutto sulle coste Abruzzesi. In serata insiste il maltempo sui medesimi settori, con molte nubi associate.

AL SUD E SULLE ISOLE

Stabilità diffusa al mattino con nubi sparse alternate a schiarite; cieli coperti sulla Sardegna. Progressivo aumento della nuvolosità al pomeriggio, con pioviggini sparse sulla Sardegna.

In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con isolate piogge tra Sardegna e Campania; variabilità asciutta altrove.

Temperature minime e massime in generale rialzo da nord a sud.