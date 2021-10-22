Previsioni meteo per il week end 23/24 Ottobre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

22/10/2021 - 11:08



VITERBO

Sabato. Condizioni di tempo stabile nella giornata con molta nuvolosità in transito al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto sempre con nubi in transito. Temperature comprese tra +15°C e +23°C.

Domenica. Tempo asciutto nella giornata di domenica con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Nessuna variazione attesa in serata. Temperature comprese tra +11°C e +25°C.

LAZIO

Sabato. Nuvolosità irregolare al mattino con tempo stabile su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto sempre con velature in transito. In serata non si attendono variazioni e il tempo sarà stabile su tutta la regione.

Domenica. Giornata all'insegna del bel tempo con ampi spazi di sereno in mattinata, qualche nube in più al pomeriggio; asciutto anche nelle ore serali con cieli per lo più poco nuvolosi su tutti i settori.

AL NORD

Giornata stabile in compagnia di qualche nebbia: al mattino foschia sulle aree adiacenti alla Pianura Padana, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli precipitazioni tra Marche e Abruzzo; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con piogge sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sull'Abruzzo; variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni con isolate piogge tra Calabria e Sicilia. In serata peggioramento in arrivo con cieli coperti e precipitazioni più estese. Maggiore stabilità sulla Sardegna.

Temperature minime in calo al centro-nord, in aumento al sud; massime stazionarie o in rialzo.