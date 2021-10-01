VITERBO
Sabato. Cieli irregolarmente nuvolosi in mattinata, mentre al pomeriggio si attende qualche pioggia; fenomeni in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +14°C e +26°C.
Domenica. Tempo stabile nella giornata con cieli per lo più poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +14°C e +24°C.
LAZIO
Sabato. Nuvolosità irregolare in mattinata su tutto il Lazio, con tempo generalmente asciutto; al pomeriggio piogge sparse interesseranno tutto il territorio per poi esaurirsi nelle ore serali.
Domenica. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi in mattinata su gran parte della regione, isolate piogge al pomeriggio sui settori interni. In serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni su tutto il territorio
AL NORD
Nuvolosità irregolare al mattino, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi Piemontesi, nessuna variazione attesa altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ancora precipitazioni sparse sulle Alpi occidentali.
AL CENTRO
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi rovesci sparsi su Toscana, Umbria e Lazio; variabilità asciutta altrove. In serata tempo del tutto stabile con ancora nuvolosità irregolare; qualche pioggia in nottata sulle coste del Lazio.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli per lo più soleggiati sulle regioni peninsulari, nuvolosi sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sparsi su tutti i settori, con fenomeni localmente intensi. Graduale miglioramento in serata con residue piogge sulle zone interne della Sicilia; nuvolosità alternata a schiarite altrove.
Temperature minime in lieve calo sui versanti Tirrenici del centro-nord, in diminuzione altrove. Massime in rialzo sulle regioni Adriatiche, in calo altrove.