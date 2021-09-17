Previsioni meteo per il week end 18/19 Settembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/09/2021 - 11:49



Viterbo

Sabato. Condizioni di tempo stabile nella giornata con cieli poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto. Temperature comprese tra +16°C e +29°C.

Domenica. Cieli poco nuvolosi in mattinata su tutto il territorio, piogge attese al pomeriggio; in serata il tempo rimarrà instabile con precipitazioni diffuse. Temperature comprese tra +15°C e +28°C.

Lazio

Sabato. Poco nuvoloso in mattinata su tutto il Lazio con tempo stabile; ampi spazi di sereno al pomeriggio su gran parte della regione ad esclusione dei settori a ridosso dei rilievi ove si attendono piogge sparse. In serata il tempo sarà asciutto su tutti i settori.

Domenica. Locali piogge al mattino sulla costa, asciutto altrove; al pomeriggio le precipitazioni si estenderanno sui settori centro settentrionali della regione. Fenomeni estesi in serata su tutto il Lazio.

AL NORD

Precipitazioni sparse al mattino sui settori nord-occidentali, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con ancora piogge sparse e nuvolosità irregolare. In serata fenomeni in estensione su Lombardia, Trentino, Triveneto ed Emilia Romagna. Peggiora nella notte.

AL CENTRO

Locale instabilità al centro: al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio attese isolate piogge tra Lazio e Abruzzo; maggiori aperture sulle coste Tirreniche. In serata velature in transito con ancora qualche precipitazione sull'Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino qualche piovasco sarà possibile tra Campania, Basilicata e Puglia; prevalenza di cieli poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con ancora cieli poco nuvolosi, eccetto qualche apertura sulla Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito.

Temperature minime in generale calo; massime stazionarie o in aumento al centro e sulla Sicilia, in lieve diminuzione altrove.