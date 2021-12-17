Previsioni meteo per il week end 18/19 Dicembre

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

17/12/2021 - 11:09



Viterbo

Sabato Tempo stabile nella giornata con cieli sereni sia al mattino e al pomeriggio; in serata non si attendono variazioni e il tempo si manterrà asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +1°C e +11°C.

Domenica. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente nelle ore del mattino e qualche nube nel corso del pomeriggio; in serata si confermano le condizioni di stabilità. Temperature comprese tra -1°C e +10°C.

Lazio

Sabato. Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, sole prevalente anche nel pomeriggio sull'intera regione. In serata i cieli saranno sereni sulla costa e sulle zone interne.

Domenica. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente su gran parte del Lazio sia nelle ore mattutine sia poi al pomeriggio. In serata il tempo si manterrà asciutto su tutti i settori.

AL NORD

Nebbie e foschie lungo la Pianura Padana al mattino e cieli sereni altrove; al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora tempo asciutto su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora visibilità ridotta lungo il Po.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutti i settori, eccetto qualche innocua nube sull'Abruzzo. Al pomeriggio sole prevalente sulle regioni centrali. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza totale di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi al mattino, con isolate nevicate sulle Calabria al di sopra dei 700 metri, maggiori aperture sulle isole maggiori. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con qualche pioggia sulla Puglia. In serata tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime generalmente stazionarie o in lieve calo.