Previsioni meteo per il week end 17/18 Luglio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

16/07/2021 - 13:00



Viterbo

Sabato. Tempo asciutto nella giornata con nubi sparse al mattino, cieli generalmente più nuvolosi al pomeriggio. In serata non si attendono variazioni e il tempo rimarrà stabile. Temperature comprese tra +15°C e +29°C.

Domenica. Ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio. In serata i cieli saranno sereni con tempo asciutto. Temperature comprese tra +17°C e +29°C.

Lazio

Sabato. Cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutto il Lazio, ma senza fenomeni associati; al pomeriggio si attendono piogge diffuse su tutti i settori ad esclusione del viterbese. Fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali.

Domenica. Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il Lazio, peggioramento atteso al pomeriggio con temporali specie sul medio-basso Lazio. In serata il tempo tornerà ad essere stabile con cieli sereni.

AL NORD

Giornata uggiosa ma senza particolari fenomeni: al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni nord-orientali, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attese locali precipitazioni sulle alpi nord-occidentali, variabilità asciutta sulle restanti regioni. In serata tempo del tutto asciutto con cieli poco nuvolosi e qualche pioggia sui rilievi.

AL CENTRO

Forte instabilità attesa sui settori centrali: al mattino piogge e temporali attesi sulle regioni Adriatiche, più asciutto con qualche nube tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio fenomeni in estensione a tutti i settori, insistono i temporali tra Marche e Abruzzo. In serata piogge in esaurimento sui versanti occidentali, non si attendono variazioni di rilievo altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Maltempo in arrivo al meridione: al mattino piogge sparse sui settori peninsulari e sul nord della Sicilia, qualche spazio di sereno tra Calabria, Sicilia meridionale e Sardegna. Al pomeriggio temporali sull'Appennino meridionale e piogge sparse su regioni peninsulari e sulla Sardegna orientale. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui medesimi settori; sereno o poco nuvoloso sulla Sardegna.

Temperature minime in stabili o in diminuzione al centro-nord ed in lieve rialzo altrove. Massime in calo al centro-sud, in aumento al settentrione.