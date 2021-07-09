Previsioni meteo per il week end 10/11 Luglio

Viterbo, Lazio e resto d'Italia

09/07/2021 - 10:01



VITERBO

Sabato - Tempo stabile con cieli che saranno per lo più sereni o poco nuvolosi sia al mattino che poi al pomeriggio. Nessuna variazione durante le ore serali e notturne. Temperature comprese tra +14°C e +34°C.

Domenica – L'anticiclone porta condizioni di tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione durante le ore serali e notturne. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.

LAZIO

Sabato - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi specie sui settori interni. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni ovunque.

Domenica – Alta pressione che porta condizioni di tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi al mattino. Tra pomeriggio e sera nessuna variazione con tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni ovunque.

ITALIA

Ancora residua instabilità al settentrione: al mattino prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con maggiori schiarite sulle aree di pianura. Atteso un peggioramento tra serata e nottata, con piogge e temporali associati specie tra Lombardia e Trentino Alto Adige. Giornata pienamente serena: al mattino cieli soleggiati su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio qualche addensamento in più, lungo la dorsale Appenninica. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli in prevalenza sereni. Tempo stabile sulle regioni meridionali: al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con qualche addensamento in più sull'Appennino. In serata si rinnovano stabilità e tempo asciutto, con cieli del tutto sereni.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo al nord, ed in calo al sud.