Previsioni meteo per il sabato 5 e domenica 6 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/07/2025 - 12:29



Viterbo

Sabato: Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con qualche nube ma tempo asciutto. In serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Temperature comprese tra +18°C e +35°C.

Domenica: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio sviluppo di nubi specie nelle zone interne, con locali rovesci moderati e brevi temporali; coste più asciutte. In serata e notte tempo in attenuazione, con prevalenza di schiarite. Temperature comprese tra +19°C e +30°C.

Lazio

Sabato: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo nelle zone interne con locali piovaschi in Appennino, soleggiato sul resto della regione. Tra la serata e la notte tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni.

Domenica: Tempo stabile al mattino con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento su Appennino e pre-Appennino, ancora soleggiato altrove. In serata e in nottata attese velature in transito e locali addensamenti bassi sui settori costieri

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge da isolate a sparse, più asciutto su Liguria e coste adriatiche. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi con sviluppo di acquazzoni e temporali, più asciutto su coste e pianure. In serata e in nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti, tempo invariato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie in Appennino, invariato altrove. In serata e in nottata torna il tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione soprattutto al Centro-Nord.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos