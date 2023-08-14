Viterbo
Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza di nuvolosità. In serata non sono previste variazioni con tempo ancora stabile. Temperature comprese tra +16°C e +34°C.
Lazio
Nuvolosità bassa al mattino lungo i settori costieri, sereno altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con assenza di nuvolosità prevalente. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
Nazionale
AL NORD
Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Appennino settentrionale, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni su Trentino e Lombardia, sereno altrove.
AL CENTRO
Al mattino nuvolosità bassa lungo le regioni Tirreniche, sereno altrove. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutte le regioni. In serata ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con cieli soleggiati.
Temperature minime stabili o in lieve calo al nord, in lieve rialzo al centro-sud. Massime generalmente stazionarie, in aumento al meridione.
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