Previsioni meteo per il fine settimana

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/10/2022 - 09:46



Viterbo



Sabato. Giornata all'insegna del tempo stabile ma con nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con molte nuvole. Temperature comprese tra +15°C e +23°C.



Domenica. Tempo stabile per tutta la giornata con nuvolosità medio-alta in transito al mattino e ampi spazi di sereno al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +24°C.





Lazio



Sabato. Tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per addensamenti in transito. Nessuna variazione nelle ore serali con nubi sparse e schiarite su tutta la regione.



Domenica. Nuvolosità medio-alta in transito al mattino su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampi spazi di sereno ovunque.



Nazionale



AL NORD



Al mattino instabilità diffusa con acquazzoni e temporali specie su Liguria e arco Alpino, più asciutto sulla Romagna. Al pomeriggio insiste il maltempo, con fenomeni intensi al nord-est. In serata atteso un miglioramento generalizzato, con residue piogge su Liguria e Friuli.



AL CENTRO



Al mattino isolati piovaschi sull'alta Toscana, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio attese velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino bel tempo su tutte le regioni con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, poco nuvoloso tra Campania e Molise. In serata ancora tempo stabile, con velature in transito su regioni peninsulari e Sardegna.



Temperature minime e massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.



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