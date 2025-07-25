Previsioni meteo per il 26-27 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

25/07/2025 - 11:44



Viterbo

Sabato. Nubi sparse e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati ne al mattino ne al pomeriggio. Maggiore instabilità in serata quando non si escludono acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata con nubi sparse e schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con qualche addensamento in più. Temperature comprese tra +14°C e +32°C.

Lazio

Sabato. Nuvolosità irregolare in transito al mattino su tutta la regione con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi sui settori centro-meridionali. Ancora fenomeni tra pomeriggio e sera possibili sulle zone interne, più asciutto altrove.

Domenica. Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con nuvolosità in transito, locali piogge solo sui rilievi appenninici.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni sparse, anche intense al Nord-Est. Al pomeriggio ancora instabilità con fenomeni soprattutto sui rilievi ma con sconfinamenti sulle pianure. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni sui settori adriatici.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio ancora instabilità con precipitazioni da isolate a sparse, più asciutto sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento ma ancora dei fenomeni residui sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi su tutte le regioni con piogge su Campania e Molise, soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali tra Campania, Molise, Puglia e Basilicata, poche variazioni altrove. In serata e in nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione, massime in aumento al Nord ed in calo sul resto d'Italia.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos