Viterbo
Tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nuvolosità in transito tra la sera e la notte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +8°C e +14°C.
Lazio
Cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione nel corso della giornata con tempo per lo più asciutto. Tra la sera e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con maggiori addensamenti in transito.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nubi basse su coste e pianure, poco nuvoloso sui rilievi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attesi isolati piovaschi tra Piemonte e Liguria; peggiora nella notte con precipitazioni sparse e neve sulle Alpi dai 1400-1600 metri di quota.
AL CENTRO
Al mattino nuvolosità irregolare tra Toscana e Lazio, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio attesa qualche schiarita. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli soleggiati o poco nuvolosi specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata ancora tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.
Temperature minime in calo al nord e sulle isole maggiori, in rialzo altrove. Massime in diminuzione al centro-sud e sulla Sicilia, in aumento sul resto della penisola.
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