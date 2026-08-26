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Previsioni meteo per giovedì 27 agosto
Temperature minime di 21°C e massime di 36°C
26/08/2026 - 12:08

Viterbo

Cielo parzialmente nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio, con schiarite in serata. Temperature minime di 21°C e massime di 36°C.

Lazio

Cielo sereno nelle ore mattutine, con variabilità nel corso del pomeriggio. In serata ritorno a condizioni serene su tutto il territorio regionale, nessuna variazione nella notte.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte delle regioni; qualche innocuo addensamento tra Valle d'Aosta e Piemonte. Nel pomeriggio condizioni nel complesso asciutte, salvo isolati rovesci sulle Alpi valdostane; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e in nottata generale aumento della nuvolosità su Lombardia e settori alpini con deboli piogge possibili.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Toscana, Umbria e settori interni; sereno altrove. Nel pomeriggio variabilità in aumento sul Lazio e sull'Abruzzo, ma senza fenomeni associati. In serata rapido miglioramento con schiarite diffuse, nuvolosità residua sul versante adriatico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche addensamento in più sulla Sardegna. Nel pomeriggio tempo ancora in prevalenza soleggiato su tutti i settori, salvo sulla Sardegna. In serata schiarite diffuse su tutti i settori, non sono previsti cambiamenti sostanziali.

Temperature minime e massime stabili o in rialzo su tutta la penisola.




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