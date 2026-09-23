Previsioni meteo per giovedì 24 settembre

Temperature comprese tra +14°C e +25°C

23/09/2026 - 11:20



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito. Temperature comprese tra +14°C e +25°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito, locali piogge al confine con l'Abruzzo.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata cieli irregolarmente nuvolosi in transito, con aperture su Alpi e Prealpi; isolati piovaschi sul Friuli-Venezia Giulia.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Nel pomeriggio condizioni invariate con sole prevalente; in serata qualche addensamento in transito su Toscana, Umbria e Marche, parzialmente nuvoloso su Lazio e Abruzzo. Peggiora nella notte con maltempo sulle regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori; atteso qualche isolato piovasco in Sardegna al pomeriggio nelle zone interne. In serata qualche velatura in transito tra Campania e Molise; nuvolosità in progressivo aumento nel corso delle ore notturne sulle regioni peninsulari.

Temperature minime in aumento al centro, stabili o in calo altrove; massime in generale rialzo.