Previsioni meteo per fine settimana

24/06/2022 - 10:43



Viterbo

Sabato. Molta nuvolosità al mattino con la possibilità di deboli piogge isolate, asciutto al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi; in serata le condizioni meteo rimarranno invariate con tempo asciutto e cieli completamente sereni. Temperature comprese tra +17°C e +31°C.

Domenica. Giornata caratterizzata dal bel tempo con sole prevalente sia in mattinata sia poi nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli poco nuvolosi. Temperature comprese tra +17°C e +37°C.

Lazio

Sabato. Al mattino cieli nuvolosi su tutta la regione con la possibilità di deboli piogge a carattere isolato, stabile il pomeriggio con graduali schiarite in arrivo; in serata tempo stabile e asciutto su tutti i settori con prevalenza di cieli sereni.

Domenica. Stabile al mattino con cieli pienamente sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni con possibili isolati rovesci al confine con l'Abruzzo. Tempo ancora stabile in serata, con velature in transito su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; qualche pioggia solo sulla Liguria. Al pomeriggio attesa instabilità sull'arco Alpino, in sconfinamento sulle zone di pianura di Piemonte, Trentino e Triveneto. Ancora qualche pioggia in serata sui medesimi settori; stabile altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Cieli coperti su Lazio e Abruzzo al mattino con deboli piogge associate; sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata tempo pienamente stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tanto sole al mattino su regioni peninsulari e Sicilia, coperto sulla Sardegna. Al pomeriggio nuvolosità in transito su Campania, Molise, Puglia e Basilicata; non sono attese variazioni altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al nord, stazionarie o in aumento al centro-sud. Massime senza variazioni su tutta la penisola.

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