ANNO 16 n° 197
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo per domani venerdi 28 Ottobre
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
27/10/2022 - 11:39


Viterbo

Giornata con tempo stabile e cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.

Lazio

Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con ampie schiarite ovunque.

Nazionale.

AL NORD

Al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO

Al mattino nubi basse lungo i bacini costieri della Toscana, cieli sereni altrove. Al pomeriggio nessuna variazione attesa, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse su coste e pianure di Molise e Puglia, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, nubi basse lungo la Puglia e sulla Sicilia orientale.

Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve aumento al Nord.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo