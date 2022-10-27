Previsioni meteo per domani venerdi 28 Ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

27/10/2022 - 11:39





Viterbo



Giornata con tempo stabile e cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +12°C e +25°C.



Lazio



Tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli che saranno sereni o al più poco nuvolosi per addensamenti alti in transito. Nessuna variazione nel corso delle ore serali con ampie schiarite ovunque.



Nazionale.



AL NORD



Al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ancora cieli in prevalenza sereni.



AL CENTRO



Al mattino nubi basse lungo i bacini costieri della Toscana, cieli sereni altrove. Al pomeriggio nessuna variazione attesa, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino tempo stabile con nebbie e nubi basse su coste e pianure di Molise e Puglia, sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni, nubi basse lungo la Puglia e sulla Sicilia orientale.



Temperature minime stabili o in generale diminuzione, massime in calo al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori e stazionarie o in lieve aumento al Nord.



Www.centrometeoitaliano.it



Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos