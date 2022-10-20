Previsioni meteo per domani, venerdi 21 Ottobre

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

20/10/2022 - 10:54





Viterbo



Giornata all'insegna del tempo asciutto ma con nuvolosità medio-alta in transito sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con tempo stabile e cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature comprese tra +13°C e +23°C.



Lazio



Tempo stabile per tutta la giornata su tutti i settori della regione dove avremo però un po' di nuvolosità medio-alta in transito. Alla sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto sempre con nuvolosità irregolare.







Nazionale



AL NORD



Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge su Alpi occidentali e Liguria. Al pomeriggio piogge in estensione su Piemonte e Lombardia, per lo più invariate altrove. In serata e in nottata atteso un aumento dell'instabilità con piogge sparse su tutto il settentrione ed anche a carattere temporalesco sui settori alpini.



AL CENTRO



Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti tra Umbria e Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con cieli poco o irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte velature in transito e nuvolosità bassa tra Toscana e Umbria.



AL SUD E SULLE ISOLE



Tempo stabile al mattino con sole prevalente e qualche velatura in transito. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi per il transito di nuvolosità alta.





Temperature minime in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al Sud; massime in generale diminuzione su tutta la Penisola, salvo un lieve aumento sulla Sardegna.



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Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos