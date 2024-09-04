Previsioni meteo per domani, giovedi 5 Settembre 2024

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/09/2024 - 15:49



Viterbo

Tempo instabile nel corso della giornata con molte nuvole in transito associate a piogge e acquazzoni sparsi. Più asciutto dalla serata ma sempre con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra +18°C e +26°C.

Lazio

Condizioni di tempo instabile su buona parte della regione nel corso della giornata con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi sia al mattino che al pomeriggio. Tempo in miglioramento in serata ma sempre con nuvolosità irregolare.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino acquazzoni e temporali specie sulle regioni di nord-ovest, piogge sparse altrove con molte nubi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni intense tra Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria; tempo invariato altrove. In serata fenomeni intensi attesi su Trentino-Alto Adige e Triveneto; ancora coperto altrove con piogge diffuse.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi con piogge sparse tra Toscana, Umbria e Lazio, variabile altrove. Al pomeriggio ancora maltempo con precipitazioni sparse su tutti i settori. In serata attese residue precipitazioni tra Toscana e Marche; migliora nella notte con nubi basse in formazione sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge anche a carattere temporalesco sulle coste Campane. Al pomeriggio attese precipitazioni tra Campania e Basilicata; sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Temperature minime in diminuzione al nord Italia e sulla Sardegna; in aumento al centro-sud. Massime in generale calo.

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