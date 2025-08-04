Previsioni meteo martedi 5 agosto

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

04/08/2025 - 11:12



VITERBO - Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della giornata con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +14°C e +31°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli per lo più sereni. Qualche addensamento in sviluppo al pomeriggio sui rilievi ma senza fenomeni associati, sole prevalente altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo stabile nel corso della giornata sulle regioni settentrionali con cieli per lo più soleggiati, salvo qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. Tra la serata e la notte nuvolosità in arrivo al Nord-Est ma tempo per lo più asciutto, cieli sereni sul resto del Nord.

AL CENTRO

Tempo stabile sia al mattino che durante il pomeriggio sulle regioni centrali con sole prevalente su tutti i settori e qualche innocuo disturbo nuvoloso possibile al mattino sulle coste abruzzesi. In serata e nella notte non sono attese variazioni con tempo stabile e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino locali piogge sulla Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio possibili locali acquazzoni e isolati temporali sulla Calabria, soleggiato sulle altre regioni. Generale miglioramento tra la serata e la notte con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime in rialzo al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in calo al Sud e Sicilia, massime in generale aumento da Nord a Sud.