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Previsioni meteo martedi 23 aprile
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
22/04/2024 - 14:22

 

Viterbo

Nuvolosità irregolare al mattino ma con tempo asciutto. Maggiore instabilità nella seconda parte della giornata con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi. Temperature comprese tra +5°C e +13°C.

 

Lazio

 

Nubi in transito al mattino su tutta la regione ma senza precipitazioni di rilievo associate. Instabilità in aumento tra pomeriggio e sera con piogge e acquazzoni sparsi possibili soprattutto su settori interni e zone settentrionali. Neve oltre i 1100-1400 metri. Molte nuvole in nottata con deboli precipitazioni sparse e neve fino a 900 metri.

 

NAZIONALE

 

AL NORD

 

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse; neve a quote collinari su Alpi e Appennino. Al pomeriggio insistono le precipitazioni, con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo, con neve a partire dagli 800-1100 metri di quota.

 

AL CENTRO

 

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con qualche piovasco atteso sulla Toscana. Al pomeriggio atteso un aumento dell'instabilità con precipitazioni sparse e neve dai 1300-1400 metri di quota. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con piogge tra Toscana, Umbria e Marche, qui con neve dai 1000 metri circa.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con isolati piovaschi a sud della Puglia. Al pomeriggio locale instabilità tra Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile e asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

 

Temperature minime stabili o in lieve calo al nord e all'estremo sud, in rialzo altrove. Massime in generale diminuzione, salvo un rialzo atteso al settentrione.

 

 

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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