Viterbo
Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +35°C.
Lazio
Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ovunque e ampie schiarite.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino isolati piovaschi sulle regioni di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi
AL CENTRO
Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.
AL SUD E SULLE ISOLE
Cieli pienamente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, specie a sud della Sardegna.
Temperature minime in diminuzione al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento altrove; massime in calo al centro e sui settori Adriatici, in rialzo altrove.
Www.centrometeoitaliano.it
Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos