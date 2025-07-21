Previsioni meteo martedi 22 luglio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

21/07/2025 - 12:20



Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +35°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ovunque e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino isolati piovaschi sulle regioni di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi

AL CENTRO

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli pienamente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, specie a sud della Sardegna.

Temperature minime in diminuzione al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento altrove; massime in calo al centro e sui settori Adriatici, in rialzo altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos