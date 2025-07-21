ANNO 16 n° 225
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo martedi 22 luglio
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
21/07/2025 - 12:20

 

 

Viterbo

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature comprese tra +20°C e +35°C.

Lazio

Tempo stabile su tutta la regione nel corso della giornata con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ovunque e ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino isolati piovaschi sulle regioni di nord-est, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi di Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi

AL CENTRO

Cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori. Nessuna variazione attesa tra serata e nottata con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli pienamente soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, specie a sud della Sardegna.

Temperature minime in diminuzione al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento altrove; massime in calo al centro e sui settori Adriatici, in rialzo altrove.

Www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo