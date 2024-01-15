Previsioni meteo martedi 16 gennaio 2024

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

15/01/2024 - 16:01



Viterbo

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata con possibilità di deboli piogge intermittenti. In serata e nottata ancora molte nuvole anche basse e compatte ma sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +5°C e +14°C.

Lazio

Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata su tutta la regione ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo deboli piogge intermittenti sui settori settentrionali. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ma molte nuvole anche basse e compatte.

NAZIONALE

AL NORD

Nubi basse lungo i settori di pianura al mattino; sereno altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli coperti su tutti i settori.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi; coperto sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio attesi isolati piovaschi tra Toscana e Umbria, nuvolosità in aumento altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti sulle coste Tirreniche e sulle Isole Maggiori, attese precipitazioni tra Campania, Calabria e Sicilia occidentale. Al pomeriggio pioviggini che insistono tra Campania e Calabria, variabilità asciutta altrove. In serata ancora fenomeni sui medesimi settori, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime stabili o in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud. Massime in rialzo al centro-sud, stabili o in calo al nord.

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Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos