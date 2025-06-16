ANNO 16 n° 193
HOME SPORT SERVIZI FOTO VIDEO RUBRICHE NOTIZIE DAI COMUNI CONTATTI ARCHIVIO NEWSLETTER WWW.VITERBOPOST.IT
Breaking News Viterbo YouTube Meteo Numeri Utili Trasporti Farmacie Aziende
Previsioni meteo martedì 17 giugno
Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia
16/06/2025 - 12:23

 

Viterbo

Mattinata all'insegna del sole e di cieli sereni. Al pomeriggio si svilupperanno rovesci o temporali. Dalla sera il tempo tornerà stabile, con rasserenamenti e minime intorno ai +18 °C e massime attorno ai +32 °C.

Lazio

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento, specie sull'Appennino, con acquazzoni e temporali sparsi. In serata graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-est, con piogge sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con assenza prevalente di precipitazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. In serata tempo più asciutto con cieli coperti sulle regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolate piogge attese sul Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari, ancora soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata maggiore stabilità con cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




Foto gallery
Vedi foto
Vedi foto
Vedi foto


Facebook Twitter Rss
Il portale sul turismo
Note legali
Infosoft Viterbo