Viterbo
Mattinata all'insegna del sole e di cieli sereni. Al pomeriggio si svilupperanno rovesci o temporali. Dalla sera il tempo tornerà stabile, con rasserenamenti e minime intorno ai +18 °C e massime attorno ai +32 °C.
Lazio
Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento, specie sull'Appennino, con acquazzoni e temporali sparsi. In serata graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-est, con piogge sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con assenza prevalente di precipitazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL CENTRO
Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. In serata tempo più asciutto con cieli coperti sulle regioni Adriatiche.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolate piogge attese sul Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari, ancora soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata maggiore stabilità con cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari.
Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.
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