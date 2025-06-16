Previsioni meteo martedì 17 giugno

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Italia

16/06/2025 - 12:23



Viterbo

Mattinata all'insegna del sole e di cieli sereni. Al pomeriggio si svilupperanno rovesci o temporali. Dalla sera il tempo tornerà stabile, con rasserenamenti e minime intorno ai +18 °C e massime attorno ai +32 °C.

Lazio

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento, specie sull'Appennino, con acquazzoni e temporali sparsi. In serata graduale miglioramento con schiarite sempre più ampie.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni di nord-est, con piogge sulla Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio poche variazioni con assenza prevalente di precipitazioni. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi con precipitazioni sparse tra Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. In serata tempo più asciutto con cieli coperti sulle regioni Adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi; isolate piogge attese sul Molise. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle regioni peninsulari, ancora soleggiato sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata maggiore stabilità con cieli irregolarmente nuvolosi sulle regioni peninsulari.

Temperature minime e massime stabili o in diminuzione da nord a sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos