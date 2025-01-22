Previsioni meteo giovedi 23 gennaio

Bollettino meteorologico per Viterbo, Lazio e resto d'Ital

22/01/2025 - 14:22



Viterbo

Molte nuvole in transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Pioviggini intermittenti non escluse nel corso della serata. In nottata tempo stabile sempre con molte nuvole in transito. Temperature comprese tra +9°C e +13°C.

Lazio

Condizioni di tempo per lo più asciutto su tutta la regione ma con molte nuvole in transito sia al mattino che al pomeriggio. Pioviggini sparse non escluse nel corso della serata specie sui settori centro-settentrionali. Molte nuvole nella notte ma con tempo stabile.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse e neve sui rilievi dai 1000-1200 metri. Al pomeriggio residue precipitazioni sulla Liguria di Levante e sul Triveneto, variabilità asciutta altrove. In serata ancora qualche piovasco tra Liguria e Romagna, sereno o poco nuvoloso altrove.

AL CENTRO

Al mattino deboli piogge sulla Toscana, con cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora nuvoloso ovunque ma senza fenomeni associati. In serata attese precipitazioni di debole intensità su Toscana, Umbria e Lazio, migliora in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli irregolarmente coperti, velato sulla Sardegna. Al pomeriggio aperture sulla Sardegna, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito ovunque.

Temperature minime e massime in rialzo da nord a sud.

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Video meteo domani: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos