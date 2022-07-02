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Previsioni meteo domenica 3 luglio
02/07/2022 - 10:54

Nazionale

 

AL NORD

 

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli per lo più soleggiati, salvo acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

 

AL CENTRO

 

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli soleggiati, innocua nuvolosità in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

 

AL SUD E SULLE ISOLE

 

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutte le regioni e qualche nube in Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e locali addensamenti ancora in Sardegna.

 

Temperature minime e massime in aumento al Centro-Nord e sulla Sardegna, stabili o in diminuzione al Sud e sulla Sicilia.

 

Www.centrometeoitaliano.it

 

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos




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