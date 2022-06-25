Nazionale
AL NORD
Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, qualche addensamento sul Piemonte. Al pomeriggio instabile sui rilievi di Piemonte, Trentino e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentali con possibili sconfinamenti verso le pianure, asciutto sui restanti settori con assenza prevalente di nuvolosità.
AL CENTRO
Al mattino cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio atteso un transito di nuvolosità irregolare, con isolate piogge sui settori Appenninici. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.
AL SUD E SULLE ISOLE
Al mattino tempo stabile con cieli del tutto soleggiati, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con ampi spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e ancora nuvolosità compatta in Sardegna.
Temperature minime stazionarie o in lieve calo al centro-sud, in rialzo al nord; massime in generale aumento su tutta la penisola.
Www.centrometeoitaliano.it
Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos