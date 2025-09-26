Previsioni meteo del weekend 27 e 28 settembre

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

26/09/2025 - 10:51



Viterbo

Sabato. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +24°C.

Domenica. Condizioni di tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata e nottata con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature comprese tra +10°C e +22°C.

Lazio

Sabato. Giornata all'insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche fenomeno sui rilievi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi sparse e ampie schiarite.

Domenica. Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto e ampi spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi centrali oltre i 2000-2100 metri, più asciutto sui settori occidentali del settentrione. Al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse, asciutto tra Liguria e Piemonte meridionale. In serata e nottata residue precipitazioni su Triveneto e Romagna, asciutto altrove con schiarite che avanzano da ovest.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente ed isolati piovaschi sulle coste adriatiche. Al pomeriggio instabilità in aumento tra Marche e Abruzzo con piogge e temporali, asciutto sul versante tirrenico con cieli soleggiati. In serata e nottata residui fenomeni sui settori adriatici, stabile altrove con ampie schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sparsi tra Sicilia e Calabria e locali fenomeni su Puglia meridionale Sardegna orientale, stabile altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. Tra la serata e la notte piogge in arrivo sui settori adriatici e residui fenomeni tra Sicilia e Campania, sereno o poco nuvoloso sulle altre regioni.

Temperature minime in calo al centro-nord, stabili o in aumento al sud; massime stabili o in rialzo al centro-nord ed in calo al meridione.