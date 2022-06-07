Previsioni meteo 8 giugno

07/06/2022 - 10:23



Viterbo

Cieli poco nuvolosi al mattino ma con tempo asciutto. Nuvolosità irregolare in transito tra pomeriggio e sera ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature comprese tra +13°C e +30°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino sul Lazio con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità irregolare in transito tra pomeriggio e sera ma con tempo in prevalenza stabile. Isolate piogge possibili sui rilievi al confine con l'Abruzzo.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi, Prealpi e Appennino e con sconfinamenti verso la Pianura Padana. In serata residuo maltempo al Nord-Est e Romagna, tempo in miglioramento altrove.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sui settori interni. In serata residui fenomeni sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge, acquazzoni e temporali sui settori interni tra Molise, Puglia, Campania e Basilicata, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residui fenomeni sui settori adriatici, asciutto altrove con nuvolosità medio-alta in transito.

Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.

www.centrometeoitaliano.it

Video Meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos