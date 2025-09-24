Previsione meteo 25 settembre

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

24/09/2025 - 09:54



Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e schiarite. Temperature comprese tra +12°C e +20°C.

Lazio

Giornata all'insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque, qualche addensamento in transito in nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi con locali nevicate oltre i 2000 metri tra Piemonte ed Alto Adige. In serata precipitazioni che si concentrano sul nord-ovest con cieli coperti; fenomeni in estensione alla Lombardia nella notte con quota neve in calo fino a 1600 metri.

AL CENTRO

Al mattino cieli del tutto soleggiati; al pomeriggio nuvolosità alternata a schiarite con isolati piovaschi sulla Toscana. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi; qualche pioggia sulla costa della Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno salvo qualche isolato addensamento. Al pomeriggio non sono previste variazioni con velature in transito sui settori Tirrenici. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.