Presto una nuova scuola a Ziguinchor grazie a Iscos Lazio

Il presidente Mannino: 'Listruzione è il primo passo per la dignità e il futuro di ogni bambino'

23/07/2025 - 07:02

di Alessandra Sorge

ROMA - Una promessa mantenuta e una comunità che guarda al futuro con speranza. Grazie ai fondi raccolti attraverso il 5 per mille, Cisl Viterbo e donazioni private, l'Iscos Lazio (l' ente di coopoerazione internazionale promosso dalla Cisl) con il suo presidente Fortunato Mannino potrà costruire una nuova scuola nella città di Ziguinchor in Senegal. 'Il progetto - spiega lo storico segretario della Cisl Viterbo - nasce a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto con l'ex sindaco ora primo ministro Ousmane Soncko, per lo sviluppo del territorio e il rafforzamento dell'istruzione al fine di raggiungere gli obiettivi di cambiamento sociale e strutturale definiti nel programma Burok'.

'Grazie ai fondi ricevuti - prosegue - potremmo presto costruire una nuova scuola primaria che ospiterà tre classi con circa 20-30 bambini. Un imprenditore di Canino, Carlo Cippitelli e Sonia, a cui rivolgo un particolare ringraziamento, hanno fatto una importante donazione che ci ha permesso di comprare tutto il materiale scolastico necessario come libri, zaini e quaderni'.

Mannino, che ha seguito il progetto sin dalle prime fasi e oggi può vedere concretizzato un sogno condiviso con la popolazione locale si dice soddisfatto e gratificato: 'Era una promessa che sono orgoglioso di aver mantenuto – ha dichiarato –.. Questo significa che l'impegno dell'Iscos Lazio funziona e che siamo riusciti a sensibilizzare anche comparti imprenditoriali di altri settori nella provincia di Viterbo: un segno tangibile di solidarietà internazionale e di cooperazione tra territori lontani ma uniti da valori comuni'

'La prossima missione a novembre - conclude - servirà a pianificare futuri investimenti. La città di Ziguinchor conta circa 300mila abitanti e vive prevalentemente di pesca e agricoltura. Le scuole rappresentano le solide basi per costruire un futuro di nuove visioni e prospettive. L’istruzione è il primo passo per la dignità e il futuro di ogni bambino'.