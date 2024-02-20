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Presidio sindacale sotto la Prefettura di Viterbo contro i morti sul lavoro
Domani 21 febbraio alle ore 11 in piazza del Plebiscito
20/02/2024 - 18:35

VITERBO - 'Presidio dei sindacati sotto la prefettura di Viterbo per rimettere al centro il diritto alla tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro'.

Così i segretari di Cgil Civitavecchia, Roma nord e Viterbo e Uil Viterbo e alto Lazio, rispettivamente Stefania Pomante e Giancarlo Turchetti.

Il tutto a seguito del terribile incidente sul lavoro avvenuto il 16 febbraio nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze. Crollo che finora ha provocato la morte di 4 operai.

Appuntamento per il presidio, domani mattina alle ore 11 in piazza del Plebiscito a Viterbo. Con i sindacati confederali anche le categorie Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom Cgil e Uilm Uil.

 

'I cinque operai morti nel cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga a Firenze hanno nomi, famiglie, storie - dichiarano Pomante e Turchetti -. Come gli altri che ancora in questi giomi sono 'caduti sul lavoro' più di 40 nei primi 15 giorni di febbraio. Basta parlare di cordoglio, è il momento che il governo, le imprese e le loro associazioni di rappresentanza, si assumano le responsabilita: massimo ribasso, appalti a cascata, mancanza di controlli, precarietà del lavoro. Sono conseguenze di scelte non una fatalità'.

 

'Si è deciso di fare cassa togliendo le risorse per gli ispettori del lavoro - proseguono Pomante e Turchetti - e la medicina per Ia prevenzione sul territorio; è stata deregolamentata Ia catena degli appalti, non si interviene più sugli appalti privati, fino al punto che non si riesce a capire quali e quante ditte sono in un cantiere e si costringono le persone migranti a lavorare in clandestinità. Sono problemi che vanno affrontati alla radice'.

 

'È stata poi ignorata - proseguono i sindacalisti - la piattaforma di Cgil, Cisl e Uil e si continua ad agire senza il confronto con chi è nei posti di lavoro. Con la patente a punti oggi probabilmente quelle aziende non avrebbero potuto avere I'appalto Esselunga. Con una congruità anche su tempi e modi di esecuzione ci sarebbe un limite allo sfruttamento del lavoro. Con I'obbligo alla timbratura si saprebbe chi e quanto tempo lavora in un cantiere'.

 

'Vogliamo tutte le agibilità necessarie - continuano Pomante e Turchetti - per gli Rls, Rlst, delegati di sito alla sicurezza. Vogliamo iI ripristino della parità di trattamento negli appalti e la responsabilità dell'impresa committente. Vogliamo I'applicazione dei Ccnl del settore di riferimento, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e vogliamo la formazione obbligatoria prima di accedere nel luogo di lavoro'.

'Questi - concludono Pomante della Cgil e Turchetti della Uil - sono i cambiamenti necessari, altrimenti i richiami alla cultura della sicurezza sono frasi vuote. Vogliamo luoghi di lavoro sicuri senza il ricatto della perdita del lavoro e dei bassi salari. A partire dal cantieri. Vogliamo l'apertura di un confronto vero con il governo su questi punti e su tutta Ia piattaforma unitaria. Per questo il 21 febbraio è stato proclamato uno sciopero nazionale degli edili e dei metalmeccanici nelle ultime due ore di ogni turno. Ogni singola tragedia è la tragedia di tutte e di tutti. Ed è tempo di farci rispettare'.

 

 




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