Presentato alla stazione di Orte il nuovo treno Regionale

Tecnologico, riciclabile e più confortevole: il convoglio rafforza il servizio per pendolari e territori

27/02/2026 - 15:54

di Francesco Maria Ricci

ORTE – È stato presentato questa mattina al binario 1 della stazione di Orte il 58° nuovo convoglio del brand Regionale di Trenitalia (Gruppo FS), destinato a potenziare il servizio ferroviario nel Lazio. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Regione Lazio.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Dino Primieri, la vicesindaca Antonella Claudiani, l’assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Daniele Sabatini. Presenti anche il consigliere comunale Matteo Achilli.

A fare il punto delle innovative caratteristiche del nuovo mezzo è stata la direttrice Operations Regionale di Trenitalia Maria Annunziata Giaconia: “Oggi presentiamo il 58esimo treno nuovo arrivato nel Lazio. Fa parte di un investimento previsto nel contratto di servizio con la Regione pari a 1,4 miliardi di euro, fondi europei impiegati per rinnovare la nuova flotta. Sono treni performanti, più confortevoli e sostenibili”.

Il convoglio è costruito con materiali totalmente riciclabili, consuma meno energia ed è dotato di tecnologie avanzate. Tra le novità, posti dedicati alle biciclette – anche elettriche – prese Usb per i passeggeri e un sistema di diagnostica in cabina che consente al macchinista di segnalare in tempo reale eventuali anomalie operative alla centrale di Roma. Presenti inoltre telecamere lungo tutto il treno e uno schermo in cabina con le immagini interne, per garantire maggiore sicurezza.

“Il treno deve diventare una valida alternativa per ogni tipo di spostamento, non solo per lavoro ma anche per il tempo libero e per raggiungere luoghi di cultura”, ha aggiunto Giaconia, sottolineando l’attenzione verso i pendolari che quotidianamente affrontano difficoltà.

Sulla stessa linea l’assessore Ghera: “Il progetto dei nuovi treni ha come priorità il servizio pubblico e l’ecologia. Sappiamo che molti pendolari stanno soffrendo e stiamo lavorando su infrastrutture e soluzioni per migliorare il servizio. Sono in arrivo anche treni ad alta velocità da 200 km/h per mantenere standard sempre più all’avanguardia”.

Il convoglio rientra nel piano di ammodernamento della flotta regionale, volto a garantire maggiore comfort, efficienza e sostenibilità ai pendolari e ai viaggiatori del territorio. “Si tratta di un progetto importante, fortemente voluto, che non vuole interrompersi qui”, ha sottolineato poi il consigliere regionale Daniele Sabatini, evidenziando la volontà di proseguire nel percorso di potenziamento del servizio ferroviario regionale.