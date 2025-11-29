Premio Roma Vino 2025: la Tuscia trionfa con due primi posti nella prestigiosa competizione regionale

Premiate le eccellenze enologiche del Lazio. In vetta Famiglia Cotarella e Cantina Stefanoni, orgoglio della provincia di Viterbo

29/11/2025 - 15:18



VITERBO - Si è svolta ieri, presso la prestigiosa Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, la cerimonia di premiazione del Concorso Premio Roma Vino 2025, l'iniziativa che mira a valorizzare le migliori produzioni enologiche del Lazio.

Il Premio, promosso da Agro Camera su incarico della Camera di Commercio di Roma e in stretta sinergia con l'Azienda Speciale Sviluppo e Territorio e il sistema camerale regionale – che include attivamente anche la Camera di Commercio di Rieti Viterbo – celebra l'eccellenza, l'innovazione e la storicità del panorama vinicolo regionale. L'obiettivo primario è sostenere la qualità, favorire la penetrazione sui mercati nazionali ed esteri e promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nel settore.

L'edizione 2025 ha riservato una particolare soddisfazione per la provincia di Viterbo, che ha conquistato ben due primi posti nelle rispettive categorie, a testimonianza dell'alta qualità della produzione vitivinicola della Tuscia. Le aziende viterbesi premiate con il massimo riconoscimento sono state Famiglia Cotarella srl, 1° Classificata nella tipologia 'Vini bianchi tranquilli Lazio Igp e Igt' grazie al suo 'Lazio IGP Viognier 'Soente' 2024', e Cantina Stefanoni snc, 1° Classificata nella tipologia 'Vini liquorosi, passiti e muffati' con il suo eccellente 'Lazio IGP Aleatico Colle de' Poggeri 2024'.

Questo doppio risultato rappresenta un importante riconoscimento per l'impegno e la passione dei produttori viterbesi, che continuano a elevare lo standard qualitativo dei vini del territorio.

Per consultare l'elenco completo dei vincitori, è possibile visitare il sito ufficiale: https://www.concorsipremioroma.it/it/concorsi/premio-roma-vino