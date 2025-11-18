Premio Roma Birre Preziose, sul podio le eccellenze di Rieti e Viterbo

La Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano ha ospitato la cerimonia di premiazione della V edizione dell'evento organizzato dalla Camera di Commercio di Roma

18/11/2025 - 16:25



VITERBO - La Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma ha ospitato oggi la cerimonia di premiazione della V edizione del 'Premio Roma Birre Preziose 2025', concorso organizzato dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso l'Azienda speciale Sviluppo e Territorio, in collaborazione con l'Azienda speciale Agro Camera e con il supporto delle Camere di Commercio della regione tra cui quella di Rieti-Viterbo con l'obiettivo di supportare e valorizzare il settore brassicolo regionale.

L'iniziativa ha visto una partecipazione significativa, con 26 imprese tra birrifici e beer firm provenienti dalle cinque province del Lazio e un totale di 90 etichette in gara nelle diverse categorie.

A testimonianza del fermento del settore locale, le imprese dell'Alto Lazio si sono distinte in diverse sezioni portando a casa importanti riconoscimenti.

In particolare la provincia di Rieti ha conquistato il primo posto nella categoria 'Birre Aromatizzate' con l'azienda Birrificio Sabino di Marco Colafigli di Poggio Mirteto, premiata per la birra Low K.

Ottimi risultati anche per la provincia di Viterbo, che ha brillato in più sezioni. L'azienda Free Lions Beer (Agricola Terra Bianca) di Tuscania ha ottenuto il secondo posto nella categoria 'Birre ad Alta Fermentazione' con la Gelato 41 e si è aggiudicata anche il premio per la 'Migliore Confezione' per la birra Madonna Pils. Sempre per le 'Birre ad Alta Fermentazione', è stata assegnata una Menzione Speciale alla Itineris Srl di Civita Castellana per la birra Cimina. Infine, la categoria 'Birre Natalizie, Ricorrenze, Edizione Limitata' ha visto la Hilltop Brewery Srl di Bassano Romano classificarsi al secondo posto ex aequo con la birra Via della Cornacchia barricata.

La numerosa e qualificata adesione ha confermato l'importanza dell'iniziativa per incoraggiare le aziende a intraprendere un percorso di costante miglioramento, stimolando la creatività dei mastri birrai per competere con successo sui mercati nazionali ed esteri.