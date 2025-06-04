Premio Calabrese: sportivi, giornalisti e uomini di cultura, ecco i premiati

Sul palco di Soriano nel Cimino sfilano le personalità che si sono distinte nei loro ambiti

04/06/2025 - 07:03

di Andrea Farronato

Viterbo - Noti personaggi del mondo dello sport, firme rinomate del mondo giornalistico e personalità della cultura si sono ritrovate a Soriano nel Cimino per il Premio Nazionale Pietro Calabrese.

La XIV edizione come di consueto è stata dedicata al giornalista Pietro Calabrese, professionista che ha dedicato la vita al giornalismo e alla cultura; edizione condotta dai giornalisti Giuseppe di Piazza e Valentina Caruso 'oggi siamo qui per rievocare il ricordo di Calabrese attraverso la premiazione di eccellenze dello sport, del giornalismo e della cultura'.

Presenti per l'evento sindaci ed ex sindaci della Tuscia, insieme al presidente della Provincia Alessandro Romoli, Giulio Zelli e Daniele Sabatini della regione lazio.

Tra i premiati di questa edizione: nel mondo dell’informazione Ferruccio de Bortoli, Paola Di Caro, Francesco Repice, Emanuela Audisio, Massimo Fabbricini, Marco Molendini e Francesco Vergovich, professionisti che hanno raccontato attualità, sport e cronaca, lasciando un segno nel panorama italiano.

Spiega Giuseppe di Piazza: ''è importante dare riconoscimenti in questo ambito, c'è un grosso problema in Italia, la formazione e l'informazione sono pagati quasi zero, e questo può incidere sulla formazione dei nuovi insegnanti e giornalisti del futuro, è quindi vitale per noi promuovere il campo dell’informazione''.

Per lo sport premiati campioni del calibro di Simona Quadarella, Caterina Banti, Lorenzo Porzio, Stefano Pantano, atleti con successi nazionali e internazionali.

Per concludere, premiati anche a Marco Conidi, cantautore e attore; Barbara Jerkov, giornalista esperta di politica e attualità; Alberto Acciari, comunicatore e presidente di Tevere Day e Giancarlo De Cataldo, magistrato e scrittore noto per le sue opere che intrecciano giustizia e narrativa.