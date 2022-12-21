Poste italiane: i bambini della scuola primaria spediscono le letterine indirizzate a Babbo Natale

I bimbi affidano sogni e desideri alla speciale cassetta rossa della sede di via Ascenzi

21/12/2022 - 15:04



VITERBO - Una consegna molto speciale. È quella che circa 30 bambini della seconda classe della scuola primaria Luigi Concetti dell’Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè, di Viterbo, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno affidato nei giorni scorsi alla cassetta speciale posizionata nell’ufficio postale centrale di via Ascenzi a Viterbo.

Si tratta della speciale letterina indirizzata a Babbo Natale che, attraverso una cassetta dedicata, è stata consegnata, come altre decine di migliaia spedite dai bambini di tutta la provincia, al personale di Poste Italiane per essere recapitata allo speciale e generoso destinatario.

“Si è trattato di un momento molto speciale – commenta il direttore dell’ufficio Luca Boccolini – ed è stato divertente rispondere alle tante domande che i bambini ci hanno posto al momento della consegna della lettera. I piccoli studenti, sono sempre molto curiosi e particolarmente interessati a conoscere il percorso della loro lettera e come la stessa arriverà a Babbo Natale, al Polo Nord.”

“È importante mantenere viva questa tradizione – aggiunge Boccolini – e contribuire a rinnovare il valore della scrittura, raccogliendo le speranze e i desideri che i bambini indirizzano a Babbo Natale attraverso le loro missive”.

In pochi giorni, nel Lazio, sono state intercettate dagli addetti al recapito decine di migliaia di letterine spedite attraverso i 393 uffici postali del territorio e le oltre 2300 cassette rosse di impostazione collocate in tutta la regione.

Oltre alle classiche e consuete richieste di doni, sempre numerosissime, le letterine contengono tanti riferimenti anche a temi di più ampio respiro e messaggi di speranza, come la richiesta della fine del conflitto in Ucraina, la pace nel mondo e la consegna di cibo alle persone meno fortunate.