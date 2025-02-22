Poste italiane, l'ufficio postale di Faleria diventa 'Polis'

Potenziata la sede di Calcata con uno sportello dedicato alla clientela di Faleria

22/02/2025 - 15:13



FALERIA - Arriva anche a Faleria il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Sono partiti oggi, infatti, i lavori di ammodernamento della sede, che comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, inoltre, i cittadini potranno richiedere direttamente a sportello i “certificati INPS”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione”, i certificati anagrafici e di stato civile.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà alla clientela di Faleria la continuità di tutti i servizi presso la sede di Calcata, in via Lazio, 15, con uno sportello dedicato dove saranno disponibili tutte le operazioni postali e finanziarie e il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, che osserva orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.A disposizione dei cittadini anche un ATM Postamat per il prelievo di denaro.

A disposizione dei cittadini per eventuali esigenze anche la sede di Civita Castellana, in via Enrico Toti, 4, operativa con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. Anch’essa dotata di Atm Postamat.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Faleria avranno una durata stimata in circa quaranta giorni lavorativi.